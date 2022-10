Fuori dal coro di Mario Giordano è stato sospeso per tre mesi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sono subito partite le canoniche dietrologie dopo la notizia chedal, la trasmissione condotta dasu Rete4, verrà sospesa il 15 novembre e riprenderà (probabilmente) ben tredopo, il 14 febbraio. Una doppia novità, questa, dato l’anticipo di un mese rispetto al consueto stop dei talk show per il periodo natalizio (previsto di solito il 13 dicembre) e dato pure che la pausa, che di solito dura tre settimane (massimo un mese), stavolta si prolungherà per tre. Stando a quanto riportato da Libero Magazine, la redazione die i suoi collaboratori sarebbero stati informati della sospensione venerdì scorso con una mail, nella quale eraloro allegato il calendario invernale. Al momento, ...

... riportata da calcionapoli24.it, ha raccontato dello stato d'animo del figlio e ha anche rilevato alcuni dettagli sulla sua dedizione al lavoro e sulla sua vita...Il merito, sì, tu, non precipiticielo. Lo devi vedere e devi sapere che puoi contarci anche tu. Parti dall'alto e sì, e produciti per farli andarequesti ragazzi, magari mettendo anche le ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Governo Draghi ha dato almeno 3 miliardi di euro alle aziende energetiche perché comprassero metano da immagazzinare in vista dell’inverno. Ma ora gli stoccaggi sono pieni. E con quei soldi pubblic ...