Pattinaggio artistico | Sakamoto in testa dopo lo short a Skate America 2022; exploit per Levito

(Di domenica 23 ottobre 2022) Kaorinon tradisce le aspettative. La medaglia di bronzo olimpica si è piazzata al comando della classifica provvisorialoindividuale femminile a, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 diin scena questo weekend allo Skating Club Of Boston di Nordwood. La nipponica, sulle note di un medley di Janet Jackson, ha incantato il pubblico presente sciorinando una performance pulita, impreziosita dalla solita qualità e inaugurata con un doppio axel da urlo;il triplo lutz l’asiatica ha poi passato in rassegna la fly camel, chiamata di livello 4 come le altre trottole e la serie di passi, ruotando però solo doppio il toeloop in combinazione con il ...

Ricomincia da Norwood, Massachusetts, località alla immediata periferia di Boston, l' ISU Grand Prix di Pattinaggio Artistico ormai arrivato alla sua ventottesima edizione. Per i prossimi sei weekend i migliori pattinatori al mondo si daranno battaglia per arrivare alle finali di Torino, in programma al ...
SKATE AMERICA - Ottimo primo segmento di gara per Daniel Grassl, che sul ghiaccio di Nordwood si piazza al terzo posto nel programma corto alle spalle duo di te ...