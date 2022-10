Pagelle Udinese-Torino 1-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Lee idi1-2, match dell’undicesima giornata di. Al 14? apre le marcature il Toro con una prolungata azione dalla sinistra, con Vlasic che sfonda e scarica per Miranchuk. L’ex Atalanta apre per Aina che col piattone sinistro beffa Silvestri. La squadra di Juric prova a controllare, ma al 26? regala il pareggio ai friulani: Zima sbaglia un’apertura per Aina, Udogie ne approfitta e serve il più facile dei palloni a Deulofeu. Al 69? il Toro torna in vantaggio. E la firma, la prima in campionato in questa stagione, è di Pietro Pellegri che fa a sportellate in area dopo un assist di Radonjic e col destro sorprende Silvestri sul primo palo. Sono sei i gol subiti dalnegli ultimi venti minuti di gioco, ...