Napoli | Osimhen | «Siamo un avversario difficile da battere»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Le parole didopo la vittoria delin casa della Roma: «Non ci voglio ancora pensare a dove posarrivare» Victorha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcon la Roma. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Tre punti importanti contro untosto come la Roma, ilsi è dimostrato unda. La dedica è per le mia famiglia, per chi mi è stato accanto in queste settimane». DOVE POSSONO ARRIVARE – «Non ci voglio ancora pensare, ragioniamo di partita in partita e poi vedremo dove posarrivare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'avanzata prosegue senza sosta. Una prodezza diregala alun successo pesantissimo sul campo della Roma che lo lancia da solo in vetta alla classifica, dopo la sconfitta dell'Atalanta. Si tratta dell'undicesima vittoria di fila in ...ROMA - Vittoria all'Olimpico contro la Roma e primato in classifica per ildi Spalletti che nel post partita analizza così il successo targato: "Non voglio parlare delle parole di Mourinho, voglio fare la mia analisi. Una partita piena di trappole, la mia ...Tifosi scatenati dopo il big match vinto dagli azzurri all'Olimpico grazie a un gol dell'attaccante nigeriano: tutti gli sfottò del web ...La Roma contiene il Napoli ma non riesce ad affondare in attacco: Smalling commette un errore e Osimhen non perdona. Spalletti resta leader della Serie A.