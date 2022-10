Pianeta Milan

Ibra Cam, con chi se la prende Ibrahimovic durante- Juventus. Nella Ibra Cam possiamo ... Al palo di Leao "Ibracadabra" non si trattiene e si alza di scatto per sfogare la, poi, dopo ...Assieme guardarono- Porto, finale Supercoppa. Pacche sulle spalle, fuochi d'artificio. Più .... Ma la loro relazione resta dolcissima, innaffiata col lambrusco. Milan, delusione De Ketelaere. E a fine partita va via a testa bassa | News Pioli vince col Monza facendo riposare diversi titolari e sorride per il primo gol di Origi, ma per il belga è un periodo difficile e in Croazia ...Milan-Monza, la vittoria dei rossoneri viene macchiata da un triste fatto riguardante l’acquisto più costoso di questa estate per il club di Via Aldo Rossi.