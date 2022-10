Arnautovic fa volare il Bologna | è 2-0 contro il Lecce di Baroni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si è da poco conclusa la sfida trache al Dall’Ara metteva in palio punti pesanti per la salvezza: ecco come è andata. Tra le gare proposte dal calendario dell’11ª giornata di Serie A spicca, gara che mette in palio punti pesanti per la salvezza. Le due squadre si presentano alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tuttosport

NAPOLI " Il Napoli continua a, anche se non è stato assolutamente semplice piegare un ottimo Bologna al "Maradona". Sesta ... Thiago Motta invece deve fare a meno del suo bomber, ...Il Napoli continua a, anche se non è stato assolutamente semplice piegare un ottimo Bologna al "Maradona". Sesta ... Thiago Motta invece deve fare a meno del suo bomber, rimpiazzato da ... Diretta Bologna-Lecce 2-0: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli continua a volare, anche se non è stato assolutamente semplice piegare un ottimo Bologna al ...Il Bologna affronterà il Napoli privo di Marko Arnautovic. Un'assenza che non lascia tranquillo Luciano Spalletti.