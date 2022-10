Zelensky chiede missili all’Italia | i militari sono pronti | ma dovrà decidere la Meloni

RaiNews

... ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr. L'accordo per l'export del grano è in ... Mosca, in cambio del lasciapassare alle navi col grano ucraino,garanzie sull'export di prodotti ...... 'Putin vuole un test nucleare al confine con l'Ucraina' - guarda LE PAROLE DI... Il diplomaticoalle parti di 'esercitare moderazione ed evitare azioni che portino il ... Parlamento Ue chiede preparare risposta in caso di attacco nucleare russo. Macron: Daremo più armi Il nuovo governo dovrà esaminare richieste, finora non rivolte al vecchio esecutivo, visto che nelle prime 5 spedizioni di armi, approvate da Draghi, non erano previsti sistemi missilistici ...Sottoesportazioni per 3 milioni di tonnellate, utili a sfamare 10 milioni di persone, denuncia Kiev; intanto Mosca accusa gli ucraini di aver colpito civili in fuga a Kherson ...