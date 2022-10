“Ora siamo quattro” Fiocco azzurro per l’attrice | è mamma per la seconda volta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gioia enorme per Mandy Moore,per la. Nato il figlio tanto atteso, a 20 mesi di distanza dall’arrivo del suo primogenito August. Sono stati mesi complicatissimi per la donna, che aveva confessato di avere una malattia che non le permetteva di vivere serenamente la preparazione al parto. Ma nonostante le grandi difficoltà riscontrate, ora ce l’ha fatta a portare a termine la sua gravidanza e ha scritto un bellissimo messaggio, insieme al suo adorato marito, che ha sposato 4 anni fa. A proposito della patologia di Mandy Moore, oraper lacon il figlio partorito nelle scorse ore, ad inizio agosto aveva annunciato: “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale. È stato terribile. Ma posso farlo ancora una. Posso ...

