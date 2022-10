Nipoti senza soldi? Pagano i nonni | Cassazione | sentenza-choc

(Di sabato 22 ottobre 2022) È un luogo comune, e nondimeno una verità inconfutabile, che le famiglie italiane si reggono in gran parte grazie ai. Con lo sfaldarsi della famiglia tradizionale, tra il deterioramento del vincolo matrimoniale e tutti i disagi materiali di una separazione, e le continue ondate di recessione economica che intaccano le risorse di chi si avventura a mettere al mondo dei figli, non da oggi a farsi carico delle spese di mantenimento - e spesso anche dell'educazione - delle nuove generazioni sono proprio loro, i. Lunedì scorso con unalanon fa che prendere atto e disciplinare questo fenomeno: la suprema Corte ha infatti stabilito che, laddove i genitori non siano in condizioni di provvedere al sostentamento della prole, allora sono «gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, che sono ...

alfemminile.com

Le figlie e ledelle sue compagne di battaglia degli inizi non la capiscono. 'Questo è un ... benché fosse il quotidiano che ogni giorno in prima pagina pubblicava la foto in bikini odi ...... ospite di " Di martedì ", parlando di Giorgia Meloni ha detto,battere ciglio, che è ... Ha il sostegno di due delledi Mussolini, Alessandra e Rachele, e di un pronipote, Caio Giulio ... Se i genitori non possono, i nonni "devono mantenere i nipoti" UAF è una piattaforma che permette agli over 65 di entrare in contatto con dei Nipoti on demand, sulla base di interessi comuni ...I resti della donna sono stati trovati giorni fa in un bosco della Sabina. Il legale: "Non c'entra" Appuntamento con la morte. L'auto a pochi metri dal cadavere fatto a pezzi e una visita medica cui n ...