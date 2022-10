NBA 2022-2023 | i risultati della notte 22 ottobre | Ja Morant fa volare i Grizzlies | sconfitti i Magic di Banchero

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) 11 partite si sono disputate in questa quartaNBA di stagione, che ha visto il ritorno in campo delle squadre con italiani a roster. Occhi puntati in particolare su Paoloe Simone Fontecchio, dal momento che Danilo Gallinari, per ragioni purtroppo note, sarà fermo ancora molto a lungo. La prima scelta assoluta dell’ultimo draft mette a segno 20 punti e 12 rimbalzi in 33’38” minuti giocati, con gli Orlando(1-1) che perdono per 108-98 nei confronti degli Atlanta Hawks (2-0) nonostante un Cole Anthony da 25 punti in uscita dalla panchina. Sul fronte opposto, decisivi Trae Young (25 e 13 assist), John Collins (23) e Dejounte Murray (tripla doppia sfiorata, 20, 9 e 9 assist) Quanto alla stella degli ultimi Europei azzurri, non è stato schierato da Quin Snyder nella trasferta vittoriosa degli Utah Jazz (2-0) contro i ...