LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Bagnaia in Q1 | alle 8 25 comincia la FP4 di Sepang

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per ladella quarta sessione di libere del GP della, penultimo round stagionale del Mondiale. 05.48 La nostratermina dunque al momento qui, appuntamento8.25 italiane per le FP4, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 5.47 La classifica delle FP3: 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.583 13 15 334.3 Q22 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.772 18 18 0.189 0.189 329.2 Q2 3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.796 14 15 0.213 0.024 331.2 Q24 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.806 16 17 0.223 0.010 332.3 Q2 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ...

...Sport e benvenuti alla DIRETTAdella quarta sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio della Malesia 2022 , penultimo appuntamento stagionale del Mondiale. ...Il cielo non è però sereno e alcuni nuvoloni neri all'orizzonte consiglieranno ai protagonisti della classedi non attendere troppo prima di effettuare i propri giri veloci. Il venerdì di ...La seconda sessione di prove della Moto2 è stata sospesa per bandiera rossa a causa di un violento acquazzone, di conseguenza anche le Libere 2 della MotoGP inizieranno in ritardo (erano in… Leggi ...Le qualifiche di MotoGP per il Gp Malesia sul circuito di Sepang si correranno oggi, sabato 22 ottobre, alle ore 9:00 ...