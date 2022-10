Cinghiali entrano nei locali dell' asilo a Bussi | panico tra i bimbi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Pescara - Paura e scompiglio in una scuola'infanzia disul Tirino (Pescara) dove questa mattina una famiglia di quattroha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetroa porta d'ingresso. In pochi attimi il cinghiale più grande è entrato in un'aula dove una quindicina di bambini stavano facendo lezione. Nelgenerale, con iche saltavano sui banchi e urlavano, una maestra si è frapposta fra loro e l'animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio. Il frastuono ha richiamato l'attenzione del cuocoa scuola che prima, insieme alla maestra, ha fatto uscire rapidamente i bambini dall'aula, mentre il cinghiale visibilmente spaventato continuava a ...

(foto d'archivio) Su 24zampe: Bergamo, famiglia arrestata per compravendita illegale di cuccioli di cane L'articoloin un asilo, paura in Abruzzo ma nessun ferito proviene da ...I bambini sono stati portati fuori dall'aula dal cuoco della scuola e da una maestra, nessuno di loro è rimasto ferito Padre, madre e due cuccioli : una famiglia diè entrata nel giardino di un asilo a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara , dopo aver sfondato la rete di recinzione. Solo il cinghiale più grosso ha poi continuato verso una classe , ...«Ormai è una vera e propria emergenza, tanto che un adulto su quattro si è trovato faccia a faccia con i cinghiali». Coldiretti Abruzzo riassume con una dichiarazione ...Attimi di panico stamani tra i bambini di un asilo per un'irruzione di alcuni cinghiali. Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa ...