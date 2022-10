Cina | Hu portato via dal Congresso | “Non stava bene”

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Non si sentiva” l’ex leader cinese Hu Jintao, quando è statovia ”dal suo staff, per la sua salute” dalla sessione conclusiva del XXdel Partito comunista. Lo scrive la Xinhua su Twitter spiegando che Hu ”è stato accompagnato in una stanza vialla sala, dove sitenendo il meeting per poter riposare”. E ”ora sta molto meglio”, garantisce la Xinhua. In un secondo post l’agenzia precisa che ”Hu Jintao ha insistito per poter essere presente alla sessione conclusiva del Ventesimonazionale del partito, anche se non si era preso il tempo necessario per guarire”. L'articolo proviene da Italia Sera.

