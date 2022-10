Chi è Carlo Nordio | nuovo Guardasigilli | indagini su Brigate Rosse e sulle coop

... ma non nel Salone delle Feste, bensì nella Sala della Pendola , come accaduto a PierPadoan , ministro dell'Economia del governo Renzi. Gli aneddoti sono tanti, trasi è impappinato e...Gli ascolti tv di ieri 21 ottobre 2022 hanno incoronato ancora una voltaConti come vincitore del venerdì sera. Non c'è niente da fare per Viola come il Mare , che sebbene resti sopra i due milioni e mezzo di spettatori non riesce a raggiungere Tale e Quale Show . Il ...“Sarà il nostro -sottolinea Carlo Parisi- un sindacato “per…” e non “contro…”, un sindacato nel quale la diversità rappresenti un’occasione di riflessione e di crescita, non un problema da eliminare ...Ascolti tv di venerdì 21 ottobre 2022: chi ha vinto la sfida tra Tale e Quale Show e Viola come il mare Per la quarta settimana la sfida della prima serata tra le due ammiraglie Rai e Mediaset è stat ...