Bologna | corteo per il clima entra in tangenziale | code su A14 e A13

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si registrano alcune, sulla A14 e sulla A13 a seguito delle chiusure disposte per consentire il transito e l'ingresso in, a, dei partecipanti alla manifestazione 'Convergere per Insorgere' organizzato da Fridays For Future, gli ex operai della Gkn, Rete Sovranità alimentaree dall'Assemblea No Passante e diverse altre realtà del territorio insieme ai sindacati di base.

È entrato in tangenziale - chiusa per l'occasione - all'altezza di Parco Nord ail maxidi 'Convergere per Insorgere' organizzato da Fridays For Future, gli ex operai della Gkn, Rete Sovranità alimentaree dall'Assemblea No Passante e diverse altre ...... 'Lavori notturni e corsie non ridotte' - VIDEO Passante di Mezzo, il video dei contrari: 'Vivrai vicino a un'autostrada larga 18 corsie' - VIDEO Situazione traffico: chiusure ...Migliaia e migliaia di persone raggiungono l'obiettivo dichiarato alla vigilia: "Mentre la testa del corteo sta uscendo dall'uscita 6 su Corticella, la coda ancora non è entrata in tangenziale".