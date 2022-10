ATP Vienna 2022 | il tabellone Sinner nel quarto di Medvedev | Berrettini in orbita Fritz Subito Hurkacz-Tiafoe

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si è tenuto pochi istanti fa il sorteggio delprincipale dell’ATP 500 di, uno dei due tornei della settimana prossima che appartengono a questa categoria (l’altro è a Basilea). Momenti decisivi per il cammino verso le ATP Finals, almeno per chi sta cercando di tenere aperta la rincorsa almeno fino a Parigi-Bercy: la Wiener Stadthalle, in sostanza, è un vero spartiacque. Per quanto riguarda Jannik, non è di facilissima interpretazione il suo sorteggio per due motivi. Il primo è che, contro il cileno Cristian Garin, sul veloce indoor, non dovrebbe avere nessun tipo di difficoltà, e lo stesso discorso vale per chiunque trovi al secondo turno tra l’austriaco Filip Misolic e l’argentino Francisco Cerundolo. Quest’ultimo gli ha sì dato pensieri in Coppa Davis, ma si ricorderà la situazione del tutto particolare. Il ...