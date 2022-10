ATP Napoli | Lorenzo Musetti incanta | surclassa Kecmanovic e sfiderà Matteo Berrettini in finale!

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un’autentica meraviglia.e conquista la Finale del torneo ATP250 a. Dipingendo tennis come un artista sul campo dell’Arena partenopea, il giovane toscano ha piegato in 1 ora e 30 minuti di gioco il serbo Miomir(n.30 del ranking) sul punteggio di 6-3 6-4. Una vittoria significativa per il carrarino visto il modo in cui l’ha conseguita, regalando spettacolo. E così si realizza quello che tutti speravano, ovvero l’atto conclusivo tutto italiano con, uscito vittorioso nonostante le vesciche nell’altra semifinale contro l’americano Mackenzie McDonald. Si tratta dell’ottava Finale a livello ATP tutta italiana, ricordando l’ultimo confronto tra Jannik Sinner e Stefano Travaglia a Melbourne (Australia) l’anno ...

