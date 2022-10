Un giorno lo smartphone ci dirà se moriremo nei prossimi 5 anni

Telefonino.net

Alcuni dettagli ancora da sistemare, ma sicuramente una proposta elettrica che ald'oggi non teme rivali e anzi si distingue per la sua competitività. La nuova MG4 Electric ...per lo, ...È il Black Friday , ildei prezzi scontati, e lo sa bene MediaWorld , leader nella ... in cui loè lo strumento principale " sottolinea Sara Terraneo , head of omnichannel di ... Caricabatterie wireless per smartphone: la BOMBA del giorno a soli 8€ Attivato il sistema Sm@rtScreening, che consentirà di raccogliere le adesioni per gli screening dell’Hpv Dna test (per le donne fra i 31 e i 64 anni) e il Pap test (25-30 anni) ...Oggi troviamo lo smartphone top di gamma di realme in offerta con uno sconto di ben 120€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche e il prezzo ...