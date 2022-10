Calciomercato.com

Nel contenitore della realtà c'è un documentoche attende una risposta del massimo ...00 Rayo Vallecano - Getafe 0 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 20:3004 - Hoffenheim 0 - 3 CALCIO - LIGUE 1 ...Commenta per primo All'indomani della sconfitta per 5 - 1 sul campo dell'Hoffenheim in Coppa di Germania, loha esonerato l'allenatore Frank Kramer . UFFICIALE: Schalke, preso il difensore svincolato ex Siviglia Kolodziejczak Lo Schalke 04 non ha ancora trovato un nuovo allenatore, in attesa, guiderà la panchina del club tedesco il vice allenatore Kreutzer ...All'indomani della sconfitta per 5-1 sul campo dell'Hoffenheim in Coppa di Germania, lo Schalke ha esonerato l'allenatore Frank Kramer. Der #S04 stellt Chef-Trainer Frank Kramer mit sofortiger Wirkung ...