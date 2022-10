Roberto Mancini | “Niente Mondiali? Commessi errori e mancata fortuna | ma ripartiamo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022), intervenuto a Rai2 durante la trasmissione “Atuttocalcio”, è tornato a parlare dell’assenza dell’Italia dal Mondiale di Qatar 2022. Il ct azzurro ha analizzato i motivi dellaqualificazione: “Sicuramente abbiamo commesso degli, poi èanche quella buona sorte che magari agli Europei ci aveva assistito – ha spiegato il commissario tecnico – Adesso comunque bisogna saper ripartire, le porte sono aperte per tutti. Mancano numeri 10? Forse ne avevamo troppi prima, i Baggio, i Totti e i Del Piero adesso non ci sono e in generale c’erano tanti attaccanti in passato.”dice anche la sua sulla questione del calendario: “Se si vuol lavorare bene le Nazionali hanno bisogno di più spazi, serve qualche data in più e bisognerà discutere.” Infine una ...