Ritorna una versione più subdola della truffa del buono Coop dalla Regione Lazio

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Di truffe via sms gli abitanti delne sanno qualcosa, come vi abbiamo già spiegato in più occasioni. C’è stata quella sgrammaticata per ilbenzina e, in precedenza, quella relativa a un presuntospesa accessibile cliccando su un link (di cui vi avevamo parlato a gennaio) e di unspesa fasullo associato alla. In tutti questi casi si trattava di smishing, che è stato prontamente segnalato – in alcuni casi – direttamente. A ottobre 2022 risulta che questi smssiano tornati a girare, stavolta con un’aggravante che già avevamo constatato in unadi Poste Italiane: il ...