Pfizer quadruplica il prezzo di vaccini contro il Covid La domanda è in calo e i ricavi vanno sostenuti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il gruppo farmaceutico statunitenseintendere ildel vaccinoilprodotto insieme alla tedesca BioNtech. Il costo della dose salirebbe fino a 110-130 dollari (113-133 euro) in concomitanza con la fine del programma di acquisti da parte del governo Usa. L’azienda afferma che il vaccino continuerà ad essere fornito gratuitamente alle persone che dispongono di un’assicurazione sanitaria privata o che ricadono sotto qualche programma di copertura sanitaria governativo. L’annuncio era atteso dai mercati che, a fronte di undelladi dosi, avevano previsto che i produttori avrebbero dovuto aumentare sensibilmente i costi per riuscire a raggiungere i target di bilancio per il 2023 ed oltre. Attualmente il governo statunitense ...