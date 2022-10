Panico a Bussi sul Tirino | quattro cinghiali irrompono in una scuola

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lezione interrotta dall’irruzione di un cinghiale. Succede in unadell’infanzia asul(Pescara), dove questa mattinahanno sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d’ingresso, riuscendo a invadere la struttura. Il più grande di loro, in particolare, sarebbe entrato nella classe dove una quindicina di bambini stava facendo lezione. Facendo precipitare i giovani alunni nel: nel parapiglia generale, la maestra si è frapposta tra i ragazzini e l’animale ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio. Grazie all’aiuto del cuoco della, che era stato richiamato dal baccano, gli studenti sono stati fatti uscire rapidamente dall’aula. L’animale, che continuava a girovagare ...

PESCARA - Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia disul Tirino (Pescara). Una famiglia di quattro cinghiali ha fatto irruzione nella struttura, ... Nelgenerale, con i bimbi che ...commenta Una famiglia di cinghiali ha fatto irruzione in un asilo asul Tirino (Pescara) dopo aver sfondato la rete di recinzione del giardino e il vetro della ... Nelgenerale, con i bimbi ...Una famiglia di 4 ungolati ha fatto irruzione in classe venerdì mattina seminando paura e scompiglio. Nessun bambino, per fortuna, è rimasto ferito. Cinghiali all’asilo: paura e scompiglio in una scuo ...Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa mattina una famiglia di quattro cinghiali ha fatto irruzione ...