Musetti-Kecmanovic | a che ora inizia la semifinale a Napoli e dove vederla in tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di semifinali al torneo ATP di. Domani sarà il penultimo giorno di partite e verremo a conoscenza di chi si sfiderà per potersi portare a casa il trofeo. A chiudere la sessione del sabato sarà Lorenzo, pronto a scendere in campo contro il serbo Miomir, quinta testa di serie del tabellone. Il tennista di Carrara è in un gran momento, collezionando la sua terzaconsecutiva dopo Sofia e Firenze. Dopo aver superato una delle sue storiche nemesi, Laslo Djere, ha avuto nettamente la meglio sul colombiano Daniel Elahi Galan Riveros.è stato invece bravissimo nel battere il primo giocatore del seeding, Pablo Carreno Busta, in maniera assai convincente. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lorenzo ...

... convinto dell'efficacia del suo gioco anche lontano dalla terra rossa Lorenzoha un tennis ... Domanda di Ubitennis: Al prossimo turno oo Carreno, non hai mai giocato con nessuno dei ...PROGRAMMA COMPLETO ARENA (INIZIO ALLE ORE 11:30) (1) Dodig/Krajicek vs Sonego/Vavassori Non prima delle ore 14:00: McDonald vs (2/WC) Berrettini A seguire: (5)vs (4)CAMPO D'...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo ATP 250 di Napoli 2022 per sabato 22 ottobre con Berrettini e Musetti.Terza semifinale consecutiva per Lorenzo Musetti, convinto dell’efficacia del suo gioco anche lontano dalla terra rossa ...