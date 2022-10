Manuel Bortuzzo | parla la sua ex | perchè il nuotatore sarebbe single

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La ex fidanzata diha rotto il silenzio, spiegando che ilin questo momento. Ecco cosasuccesso a metà ottobre. La relazione frae Angelica Benevieri è subito finita sotto i riflettori. Non appena l’ex concorrente del GF Vip 6 ha pubblicato una foto in cui si L'articolo proviene da Inews24.it.

È durata qualche settimana la relazione tra la giovane Tiktoker Angelica Benevieri e il nuotatore triestino, tra ex gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ,. Gf Vip, Angelica Benevieri ha confermato la rottura conDopo alcune recenti indiscrezioni, a confermare la rottura, è stata proprio Angelica . La giovane ha raccontato ...Non c'è che dire, è durata davvero meno di un gatto in tangenziale la 'relazione' (in questo caso vale la pena utilizzare le virgolette) frae Angelica Benevieri . Non che servissero particolari conferme a riguardo, visto che ormai i segnali erano chiarissimi a tutti: eppure, nelle scorse ore la giovane e bella influencer ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“L’ho lasciato io”, ha messo in chiaro durante una diretta su Instagram Angelica, rispondendo alle domande dei più curiosi ...