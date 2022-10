Lutto a Un Posto al Sole | addio a Wayne Doyle

Ha ragione Fedez, hanno già unprenotato in finale. C'è solo un rischio: che X Factor possa rovinarli. Cinzia Zaccaroni, Linda Riverditi voto: 9,5 Il dolore della perdita, ildi non ...nella città di Cuneo dove in mattinata è morta a 62 anni Marina Cavallo. La donna, moglie del ... Un'ultima cosa ti chiediamo: tienici unaccanto a te nei cieli dell'infinito. Ciao nostro ...Chi era Wayne Doyle di Un posto al Sole Morto il creatore della longeva soap opera italiana. Il saluto dei protagonisti di UPAS.Questa mattina a Cuneo è morta Marina Cavallo, 62 anni, moglie del giornalista Sergio Peirone; la donna si è spenta dopo aver lottato contro la malattia.