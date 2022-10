TGCOM

Leggi Anche 'Uomini e Donne', Lavinia e gli attacchi di ansia: 'È difficile nasconderli, non voglio mostrarmi fragile' Leggi Anche Alessandro Vicinanza: 'AmoPlatano' e fa dietrofront con Roberta ......nuova stagione tv di Uomini e donne in corso si fa particolarmente infuocata con il preannunciato addio definitivo traPlatano e Riccardo Guarnieri al trono over, dal momento che lei si... Ida concede una seconda possibilità ad Alessandro: "È diverso" A "Uomini e Donne" la dama ritorna sui suoi passi e cerca di capire se i sentimenti del cavaliere sono sinceri ...Sarà Stefanos Tsitsipas il primo finalista dell'Astana Open, dove per la decima volta in stagione due Top 10 arriveranno a giocarsi il titolo.