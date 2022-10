Gruppo Renault - Salgono i prezzi e il fatturato trimestrale cresce a doppia cifra

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ilha chiuso il terzo trimestre con una crescita adel, beneficiando di un miglioramento deiin grado di annullare abbondantemente il nuovo calo delle vendite causato, principalmente, dalle conseguenze della carenza di semiconduttori. In particolare, tra luglio e settembre sono stati commercializzati 481.263 veicoli, il 2,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, i ricavi hanno messo a segno un balzo del 20,5% a 9,8 miliardi di euro, con il contributo del ramo Auto in aumento del 21,7% a 9 miliardi. La spinta dei. A spingere la crescita sono stati diversi fattori positivi, a partire dall'effetto, risultato positivo per ben 12,8 punti dopo i 5,6 del primo trimestre e ...

Ilconferma le prospettive finanziarie per il 2022: margine operativo delsuperiore al 5%; free cash - flow operativo dell'Auto superiore a 1,5 miliardi di euro. In occasione ..."Ilsta procedendo trimestre dopo trimestre - ha affermato il CFO Thierry Piéton - La crescita dell'attività nel 3° trimestre continua a riflettere la nostra politica commerciale ...Il costruttore transalpino ha beneficiato del miglior mix di prezzo, del focus sui canali commerciali più redditizi e della positiva accoglienza del mercato per alcune novità di prodotto, come la Mega ...(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico francese Renault ha registrato ricavi pari a 9,8 miliardi di euro nel terzo trimestre 2022, in aumento del 20,5% rispetto al terzo trimestre 2021. A perimetro..