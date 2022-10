Formazioni ufficiali Juve Empoli | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022): ledei due tecnici per il match valevole per l’undicesima giornata di Serie Aedsi affrontano per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023. Ledel match.NTUS 3-5-2: Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Mckennie, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Destro, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.