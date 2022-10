Clamoroso Bruno Vespa | attacca duramente il TG1 durante Porta a Porta | ennesimo caso in Rai

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In una settimana segnata dalle polemiche per lo show di Fiorello, arriva un altro attacco al TG1. E non è un utente anonimo del web a criticareil telegiornale: è il veterano della Rai. Vediamo cos'ha detto il conduttore di. La settimana che sta per chiudersi non è stata serena a viale Mazzini. Pochi giorni fa alcuni siti del settore avevano annunciato un ritorno attesissimo su Rai Uno: Rosario Fiorello. Secondo indiscrezioni giornalistiche, tra il 2022 e il 2023, lo showman siciliano non sarebbe tornato per un'apparizione fugace a Sanremo o un'intervista domenicale a Domenica In. La Rai gli avrebbe affidato un programma giornaliero, Viva Asiago 10, in onda di mattina su Rai Uno. Dopo numerose polemiche, il ritorno di Fiorello ...