Caso Ronaldo | Ten Hag tuona | “È la seconda volta che succede | devono esserci conseguenze!”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chelsea. Sfida che, oltre all’importanza storica, è fondamentale per i Red Devils nel tentativo di invertire la rotta in stagione. Tra le due squadre è un vero e proprio scontro diretto che vale la quarta posizione, decisiva per l’approdo in Champions League nella prossima stagione. Manchester United, ilCome se non bastasse, alla difficile situazione dello United, si è aggiunto anche il. Il portoghese ha infatti abbandonato la sfida col Tottenham prima del fischio finale, rifiutandosi di entrare. FOTO: Getty – Cristiano-Manchester United-Tottenham Infatti le prime domande hanno riguardato proprio il comportamento di CR7. Ten Hag ha risosto così: “Sì, si è rifiutato di entrare. ...

Il tecnico del Manchester United: 'Non è la prima volta che accade. Rimane comunque un giocatore importante della nostra ...Con l'accordo tra società e allenatore,è stato colpito da una multa salatissima: a detta del 'Daily Star' il campione dovrà versare al club un milione di sterline, circa 1,5 milioni di euro, ...L'allenatore del Manchester United spiega la decisione di punire il portoghese con la non convocazione contro il Chelsea dopo l'insubordinazione contro il Tottenham ...