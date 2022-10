Calcio | Fiorentina; Italiano | Bisogna muovere la classifica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Abbiamo bisogno di punti, soprattutto in campionato. Abbiamo bisogno di iniziare ala". Lo ha detto Vincenzoalla vigilia della sfida con l'Inter in programma domani alle ...

...30 Milano - Emma Villas 3 - 0 17:00 Civitanova - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega- SERIE A 18:30 Sampdoria - Roma 0 - 1 20:45 Lecce -1 - 1- LA LIGA 21:00 Villarreal - ..."Ci aspetta una partita difficilissima, contro un'avversaria che ha qualità in tutti i reparti, una delle squadre più forti in Italia - ha continuato il tecnico dellache ha parlato solo ...Inter, slitta il rientro di Lukaku L'incidente diplomatico arriva in un momento delicato della stagione di Lukaku, che non prenderà parte neppure alla partita dell'Inter contro la Fiorentina, ..."Abbiamo bisogno di punti, soprattutto in campionato. Abbiamo bisogno di iniziare a muovere la classifica". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con l'Inter in programma domani alle ...