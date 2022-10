Buone notizie per il Mef | a Giorgetti non serve l’interprete Il passato inguaia la destra

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Al direttore - Ho letto, caro Cerasa, che il prossimo ministro dell’Economia, Giancarlo, non conoscerebbe bene l’inglese. Non mi sembra un problema da poco, per chi avrà forse il compito di parlare anche, e direi soprattutto, con i mercati.Mario Perroni In verità, le cose dovrebbero essere differenti., negli ultimi giorni, ci ha fatto sapere che parla bene l’inglese e anche “fluentemente” il francese (chiedere per credere al ministro Le Maire, ci è stato detto, che però è noto anche per parlare un ottimo italiano) e persino il tedesco, anche se non benissimo., ci è stato infine riferito, è stato usato da, al Mise, è vero, ma solo quando il suo interlocutore non parlava inglese. Buona notizia. E un piccolo motivo in più per augurarsi che il ministro politico del governo ...