Tiscali

La Nazionale del ct Lardo sfiderà al PalaBarbuto la Svizzera e la Slovacchia ROMA - Sarà il PalaBarbuto di Napoli a ospitare i prossimi due impegni degli EuroBasket 2023 Women Qualifiers, in vista ...Come si risolleva la squadra a livello emotivo "Capitano queste cose, glihanno avuto una reazione dopo i time out in Grecia ma non parlerò dei singoli. Tutti quanti dobbiamo fare un passo ... Basket: Europei donne. Qualificazioni, a Napoli due match delle azzurre La Nazionale del ct Lardo sfiderà al PalaBarbuto la Svizzera e la Slovacchia ROMA (ITALPRESS) - Sarà il PalaBarbuto di Napoli a ospitare i ...Perdere un derby nell'Nba probabilmente non avrà lo stesso impatto campanilistico che può in Europa il derby di Bologna o quello di Belgrado, ma è pur sempre un'onta. Lo è soprattutto quando è l'ottav ...