X Factor 2022 - Last Call | su Sky e in streaming su NOW si formano le squadre

Leggi su digital-news

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È l’ultima chiamata per accedere ai Live Show di X, l’ultimo scoglio prima di avere la certezza di poter calcare il palco dei Live. Giovedì 20 ottobre, su Sky e insu NOW, arrivano le, lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e...