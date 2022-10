Virginia Woolf e gli intellettuali del Bloomsbury in mostra a Roma

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Life&People.it Tutto lo spirito istrionico diper la prima volta nella Città Eterna. Manca poco all’inaugurazione dellache si svolgerà a, precisamente a Palazzo Altemps, intitolata: Inventing Life. L’esposizione – che aprirà al pubblico il prossimo 26 ottobre per chiudersi il 12 febbraio 2023 – ha l’obiettivo di celebrare lo spirito istrionico del celeberrimo quartiere londinese, cuore pulsante della sperimentazione di nuove e forme e pensieri che hanno completamente rivoluzionato i principi vittoriani.Nel 1904 infattiStephen, ancora non nota con il cognome, si trasferisce insieme ai fratelli Vanessa, ...

L'Osservatore Romano

E poicontro Joyce, Nabokov contro Dostoevskij, Pasolini contro Gabriel García Márquez, l'odio di Carlo Emilio Gadda contro Foscolo e via odiando. Non certo il volemosebene dei ...Dobbiamo a Rebecca West l'anatema più feroce mai scagliato contro il proverbiale snobismo die dei suoi amici. Ricordando gli habitué di Bloomsbury " di cui la prima era ospite saltuaria, la seconda vestale indefessa " Rebecca scrive: "Era un gruppo che assomigliava al clan di ... Londra e la matita di Virginia Woolf - L'Osservatore Romano Aperiteatro dedicato a Virginia Woolf. In scena, una visione interiore della scrittrice nata da un’idea di Agnese Laurenza. Complice della suggestiva performance, in terra d’Asprinio, una speciale deg ...n apertura il 26 ottobre, "Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing Life" è una mostra senza precedenti per l'Italia. Riporta in vita, negli ambienti carichi di storia e memorie letterarie di Palazzo Al ...