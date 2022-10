Sono morti i due ventenni dispersi dopo una serata in discoteca | l' auto era in una scarpata

6,8 mln i non vaccinati. Inoltre, 7,49 mln di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,31 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato. Nella stessa settimana ...I genitori si erano rivolti anche a "Chi l'ha visto", disperati perché i loro figli erano scomparsi nel nulla. Purtroppoin un incidente stradale Sofia Mancini e Francesco D'Aversa , i due ventenni dei quali non si avevano più notizie da lunedì sera, quando erano stati visti salire a bordo della 500 del ...VERONA. Ancora nessuna traccia di Francesco D'Aversa e Sofia Mancini, i due giovani spariti nel nulla in Veneto. Le forze dell'ordine e vigili del fuoco sono mobilitate per la ricerca di… Leggi ...AFFI. Sono morti in un incidente stradale Sofia Mancini e Francesco D'Aversa, i due ventenni dei quali non si avevano più notizie da lunedì sera, quando erano stati visti salire a bordo… Leggi ...