Smart working | quanto ci costa e quanto si risparmia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – ? A tracciare il quadro dei pro e dei contro è una ricerca dell’Osservatoriodella School of management del Politecnico di Milano, presentata oggi durante il convegno ‘: Il lavoro del futuro al bivio’. Il caro bollette, spiega la ricerca, pesa circa 400 euro l’anno su chi lavora da casa due giorni a settimana, ma il saldo per il dipendente resta comunque positivo per 600 euro, dato che loworker che lavora due giorni a settimana da remotoin media circa mille euro all’anno per effetto della diminuzione dei costi di trasporto. La convenienza è maggiore per le aziende: consentire ai dipendenti di svolgere le proprie attività lavorative fuori della sede per due giorni a settimana permette di ottimizzare l’utilizzo degli spazi ...

Se si lavora da casa ine si ha bisogno di accedere al computer di lavoro in ufficio, generalmente si hanno due opzioni a disposizione: ci si può connettere con un servizio di VPN (Virtual Private Network) e ...Loconviene ma attenzione ai costi nascosti del caro bollette . L'allarme arriva da uno studio dell'Osservatoriodella School of Management del Politecnico di Milano che stima ...Maggiori vantaggi economici per le aziende che possono ottimizzare l'utilizzo degli spazi isolando aree inutilizzate e riducendo i consumi, con un risparmio potenziale di circa 500 euro l'anno per cia ...di Rita Maria Stanca Nel 2022 in Italia il lavoro da remoto continua a essere utilizzato in modo consistente, sebbene in misura minore rispetto allo scorso anno. I lavoratori da remoto oggi sono circa ...