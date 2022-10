Roma | auto travolge ragazzo su Colombo | morto 19enne

Tragico incidente mortale nella notte a, lungo la via Cristoforo Colombo. Poco dopo la mezzanotte un', guidata da una 24enne, ha invaso il marciapiede investendo due giovani che stavano passeggiando lungo la via e per uno di loro, ...: DUE TURISTE UCCISE DA UN PIRATA DELLA STRADA MENTRE PRESTANO SOCCORSO Nelle 24 ore precedenti un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a Tor Bella Monaca schiantandosi con l'sulla quale ...LONDRA – La Formula E ha rivisitato il calendario della stagione 2023, il primo che si corre con le nuove e più potenti monoposto della Gen3. Nella prima e provvisoria stesura ...Un ragazzo di 19 anni, Francesco Valdiserri, è morto questa notte travolto da un’auto sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a Roma. Secondo le prime informazioni il ...