Mottarone | periti in aula | via udienza incidente probatorio

In aula, ad assistere all'esame dei, ci sono due degli indagati: Gabriele Tadini, ... l'avvocato dell'amministratore della società Ferrovie delLuigi Nerini, anche lui indagato, ha ...Lo scrive la Cassazione nel verdetto cautelare 39091 sull'incidente deldando il via libera alle imputazioni per il reato aggravato di "rimozione od omissione ...dai due collegi di...In aula, ad assistere all'esame dei periti, ci sono due degli indagati ... l'avvocato dell'amministratore della società Ferrovie del Mottarone Luigi Nerini, anche lui indagato, ha affermato a ...VERBANIA - 20-10-2022 -- Si apre stamane alle 10 in Provincia, nella sala-convegni Ravasio convertita in aula giudiziaria, l’incidente probatorio della funivia del Mottarone. Sono passati 17 mesi dal ...