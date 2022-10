Iran | la protesta di un’ottantenne che minaccia di togliersi l’hijab

Ebbene Gohar, dopo una intera vita passata indossando l'hjiab, in un gesto estremo disi è ... Accompagnando questo gesto, che nell'attuale è non solo provocatorio ma addirittura blasfemo, ......umani ricevono condanne superiori a dieci anni per attività pacifiche e civili di. Altre storie di Vanity Fair che ti potrebbero interessare: - "No, non è facile essere donne in" - ...Gohar Eshghi è la madre di Sattar Beheshti, blogger iraniano ucciso per le sue critiche politiche e sociali. Nel suo video spiega: «Usano la religione come pretesto per uccidere la gente» ...Donne, tante, in tutto il mondo, in solidarietà con quelle che, in Iran, lottano per la propria libertà, per i propri diritti, per la propria vita. Ma anche uomini e adolescenti, cittadini e cittadine ...