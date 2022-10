Insigne ospite a sorpresa | avete visto dov’era?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lorenzosi è integrato da subito benissimo in Canada nella sua nuova avventura, calcistica e di vita, a Toronto. Ovviamente l’ambientamento è stato facilitato dall’arrivo a Toronto anche di Federico Bernardeschi e Domenico Criscito, che hanno creato una sorta di Little Italy interna allo spogliatoio.dei Toronto Raptors Nella serata di ieri negli USA e in Canada, nella notte italiana, è iniziata la stagione NBA, la lega di basket professionistico più importante al mondo. Sono scesi in campo anche i Raptors, la squadra di Toronto, contro i Cleveland Cavaliers. Tanti calciatori del Toronto FC sono stati ospiti del team NBA,ovviamente compreso, insieme a Bernardeschi, Criscito e non solo. La foto dicon Hernangomez L’ex capitano del Napoli ha ...

Pessime notizie per il Toronto di Insigne, Bernardeschi e Criscito. Ormai non c'è niente da fare e la squadra accetta il risultato ...Altra batosta per il Toronto che è stato sconfitto nettamente in campionato dal Philadelphia. Nella serata di ieri si è giocato per il campionato Mls la gara tra il Philadelphia e il Toronto. Il risul ...