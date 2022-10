Incendio al quartiere Africano | morto Giovanni Dal Molin

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Riconosciuta la vittima dell’a viale Libia, nel, di ieri pomeriggio: si chiamaDal. L’uomo, 68enne, potrebbe essere stato colui che ha appiccato l’all’interno della palazzina per togliersi la vita. Alle radici del folle gesto e che poteva causare una strage, problemi psichici dell’anziano e una situazione economica non ottimale. Sulla faccenda, gli agenti non escludono al momento nessuna ipotesi, ventilando anche la possibilità che l’uomo potrebbe aver messo in piedi la cosa per togliersi la vita. I Vigili del Fuoco intervenuti nell’, avevano trovato Dalnella propria vasca da bagno, dopo aver faticato, e non poco, per entrare all’interno della sua abitazione, situata al primo piano ...

Dramma a Roma, più precisamente nelAfricano, dove un uomo ha perso la vita per unnel suo appartamento di via Lago Tana , angolo con viale Libia. L'abitazione, per cause ancora da accertare, è andata in fiamme nel ...Dramma inoltre a Roma, più precisamente nelAfricano, dove un uomo ha perso la vita per unnel suo appartamento di via Lago Tana , angolo con viale Libia. L'abitazione, per cause ...Lo hanno trovato privo di vita nella vasca da bagno. Soffocato dal fumo dell'incendio che era divampato nel suo appartamento. Così è morto Giovanni Dal Molin, commercialista romano di 68 anni. La trag ...ROMA (cronaca) - La tragedia accaduta a Roma ilmamilio.it Tragedia a Roma nella giornata di ieri: un uomo di 68 anni è morto in seguito ad un incendio in un appartamento al Quartiere Af ...