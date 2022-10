Pianeta Milan

Ha portato a livelli top Lukaku, ha ridato lo scudetto'Inter, ha rivitalizzato gente che ... appena ingaggiato dal Chelsea al posto di Tuchel (che però gli sta davanti), tredicesimo è Eddie...'Quando un club deve giocare in un campo neutro in Europa perché il suo stadio non è'altezza, ...9 Julian Nagelsmann 10 Diego Simeone 11 Hans - Dieter Flick 12 Christophe Galtier 13 Eddie14 ... Howe (all. Newcastle): “Sorpreso da Botman, ha un potenziale enorme”