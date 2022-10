Governo | al via le consultazioni | le mosse di Mattarella – LIVE

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Pronti, via. Sembra l’altro ieri e invece è passato quasi un mese dalle elezioni del 25 settembre che hanno incoronato Giorgia Meloni premier “in pectore” del Belpaese. Tre settimane complicate, per la leader di FdI, impegnata a impostare col bilancino l’accordo di maggioranza per la formazione del. Il centrodestra, diciamolo, si è dimostrato meno unito di quanto sperassero gli elettori. Meloni prima ha dovuto convincere Salvini a rinunciare al Viminale, poi si è ritrovata con la grana Licia Ronzulli e tutto quello che ne è seguito: il colpo di scena sull’elezione di Ignazio La Russa, votato da un pezzo di opposizione ma non da Forza Italia; gli appunti poco edificanti di Berlusconi carpiti dai teleobiettivi dei fotografi; infine i due audio rubati al Cav su Putin e l’Ucraina, audio che hanno costretto ieri la leader di FdI a lanciare un ultimatum. O tutti i ...

