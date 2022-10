Draghi a Consiglio Ue | price cap e riforma energia o unità a rischio

Governo

Nel corso del suo intervento al Consiglio europeo il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sollecitato la necessità di avere una "capacità di spesa comune" in particolare nella fase di "recessione" che l'Europa sta per attraversare. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo nel Consiglio Ue, ha sottolineato l'"urgenza" di adottare misure che incidano sulla dinamica dei prezzi, quali l'introduzione di un 'price cap' e una riforma del mercato energetico. Il Presidente Draghi al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre