Conte | espresse a Mattarella perplessità M5s per Esteri a Fi

Lo ha riferito il presidente del M5s Giuseppe, al termine delle consultazioni."Per noi pone un serio problema, lo abbiamo rappresentato a Mattarella, la ricostruzione integrale del ragionamento ...... " Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per le ricettedal centrodestra in campagna ... 09:22: M5s chiederà a Mattarella che a Forza Italia non venga dato il ministero degli Esteri ...Roma, 20 ott. (askanews) - Il Movimento Cinque Stelle ha easpresso a Sergio Mattarella la 'perplessità' sull'ipotesi che il ministero degli ...Conte: “ci aspettiamo un esecutivo a forte vocazione europeista, questa deve essere una trazione necessaria e indiscutibile” “Ci aspettiamo un esecutivo a forte vocazione europeista, questa deve esser ...