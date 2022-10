Caos Mondiali | una Nazionale potrebbe essere esclusa | cosa sta succedendo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A poche settimane dall’inizio deidi calcio in Qatar, non sembrano cessare le problematiche attorno alla competizione. Secondo quanto riportato da SkySports, infatti, è stata inoltrata verso il Consiglio FIFA ed il presidente Gianni Infantino una richiesta formale di bandire immediatamente una Federcalcio. La Federcalcio che si trova al centro del ciclone è quella iraniana; se la richiesta venisse accettata l’Iran, dunque, nonpartecipare ai prossimiesclusione Iran La proposta di esclusione nasce dalle recenti notizie delle violazioni in Iran nei confronti dei diritti delle donne. Ancora nulla di definitivo, ma certamente una richiesta del genere non può che non portare dietro di sé delle importanti problematiche. Nel frattempo si pensa già alle possibili ...