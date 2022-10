Biasin | “Zhang non cerca più solo scio di minoranza Tempi? Questione di mesi”

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Fabriziosul futuro societario dell’Inter In un collegamento con Telelombardia, il noto giornalista Fabrizioha avuto modo di fare il punto sul futuro societario dell’Inter conchedi vendere la maggioranza dell’Inter e nonun socio. “Leggo che l’Inter è in vendita da due anni. Non è vero. Fino a un mese fa,va qualcuno che potesse dare una mano, oraqualcuno che si prenda tutto quanto. Ma alle sue condizioni, ovvero a 1,2 miliardi. Si dice che sia una cifra esagerata, ma chi ne sa non la ritiene una somma così incredibile. Resta da stabilire quando l’Inter sarà venduta. Non credo sia unadi giorni o settimane, credo che sia unadi ...