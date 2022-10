Barbara d’Urso torna in prima serata | le parole di Maurizio Costanzo

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nonostante abbia lavorato anche in Rai, ormaiè a tutti gli effetti una colonna e un volto storico di Mediaset, dove è di casa da più di 20 anni. La scorsa estate PierSilvio Berlusconi ha annunciato il rinnovo del contratto della conduttrice ed ha svelato che oltre a Pomeriggio 5, Carmelita potrebbere in: “Posso confermare che la signoraè certamente rinnovata per le prossime stagioni. Il suo contratto è stato rinnovato, tornerà a Pomeriggio Cinque. Se avrà altri programmi? Sicuramente presenterà altre trasmissioni. Adesso non c’è un progetto in particolare, ma sono certo che le verrà affidato anche altro. Insieme troveremo uno show giusto, visto che lei ha un’esperienza unica in televisione“....